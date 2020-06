Leo Messi si-a decis viitorul

Ziare.

com

In varsta de 32 ani, Messi este legat prin contract de Barca pana in 2021, insa in aceasta vara avea ocazia sa plece liber la orice alta formatie, conform unei clauze din contractul sau.Unul dintre cluburile care si-au manifestat in ultima perioada interesul de a-l recruta pe Messi este Inter Milano , club la care evolueaza colegul acestuia din nationala Argentinei, Lautaro Martinez.Lionel Messi si-a petrecut intreaga sa cariera la gruparea de pe Camp Nou si nu si-a ascuns niciodata dorinta de a-si incheia cariera la FC Barcelona, club cu care a castigat de zece ori campionatul Spaniei, precum si patru trofee ale Ligii Campionilor, intre alte titluri.