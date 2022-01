Luis Enrique, pe picior de plecare de la Barcelona: Cine e favorit sa-i ia locul

Contractul lui Luis Enrique cu FC Barcelona expira la finalul acestui sezon, iar conducatorii gruparii blaugrana au intocmit deja o lista cu posibili succesori.

Ultimul nume vehiculat e cel al olandezului Ronald Koeman, in prezent pe banca lui Everton.

Fostul agent al lui Koeman, Guido Albers, a dezvaluit saptamana trecuta ca a exista o prima runda de negociere intre cele doua parti.

Koeman n-a confirmat aceasta informatie, insa bunul sau prieten, Franck De Boer, a adaugat ca "e visul sau sa ajunga s-o antreneze pe Barcelona".

"Ar merita pentru ca are rezultate la Everton si a avut rezultate si la Southampton", a continuat fostul antrenor al lui Inter.

Ronald Koeman (53 de ani) le-a mai antrenat in cariera sa pe Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, iar din vara lui 2016 se afla pe banca lui Everton.

6 ani a jucat Koeman la Barcelona, in perioada 1989-1995, iar in perioada 1998-2000 a fost antrenor secund in mandatul lui Louis van Gaal.

Pe langa Koeman, pe lista cu posibilii inlocuitori ai lui Luis Enrique se mai afla Juan Carlos Unzue (actualul antrenor second al catalanilor), Jorge Sampaoli (Sevilla) si Ernesto Valverde (Athletic Bilbao).

2014 e anul in care Enrique a devenit antrenorul Barcelonei, iar de atunci catalanii au castigat nu mai putin de 8 trofee, printre care doua titluri in Spania si Liga Campionilor in 2015.

