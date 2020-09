Luis Suarez, acuzat ca a trisat la examenul de limba italiana

Aceasta diploma era un prim pas in obtinerea unui pasaport italian, un document esential inainte de un posibil transfer al vedetei de la FC Barcelona la Juventus Torino , operatie care a fost abandonata intre timp."Ancheta a aratat ca subiectele discutate in timpul examinarii au fost convenite in prealabil cu candidatul si ca nota i-a fost acordata chiar inainte de examinare", a precizat parchetul.Procurorul acestui parchet, Raffaele Cantone, fost sef al Autoritatii Nationale Anticoruptie din Italia, desfasura o ancheta din februarie anul trecut pentru diferite nereguli impotriva liderilor universitatii pentru straini din Perugia si ar fi descoperit faptele cu privire la Suarez, in urma ascultarilor ordonate cu mult timp inainte."Dar tu ce crezi, ca vom da gres? Astazi am ultima lectie (n.r. - cu Suarez) si trebuie sa o pregatesc, pentru ca el nu vorbeste practic niciun cuvant" in italiana, spune Stefania Spina, una dintre persoanele vizate de ancheta, potrivit documentelor acuzarii, citate de mass-media.Intrebata de interlocutorul ei despre nivelul pe care Suarez "ar trebui sa-l obtina" la limba italiana, Spina a raspuns: "Nu ar trebui, trebuie, il va avea, pentru ca, avand un salariu de 10 milioane (n.r. - euro) pe sezon, nu-l poti face sa rateze" examenul, "chiar daca nu stie sa conjuge verbele si vorbeste la infinitiv".Obtinerea unui pasaport italian i-ar fi permis lui Suarez sa nu ocupe un loc de jucator extracomunitar in cadrul lotului echipei Juventus, facilitand astfel transferul.Atacantul uruguayan, in varsta de 33 de ani, ajuns la Barcelona in 2014, paraseste clubul catalan dupa numirea unui nou antrenor, olandezul Ronald Koeman, care a spus ca nu se bazeaza pe el pentru sezonul 2020-2021.