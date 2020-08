Messi a anuntat FC Barcelona ca nu se va prezenta la testul pentru COVID 19

FC Barcelona isi va relua luni pregatirile.Marti, Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona ca vrea sa plece de la echipa.Argentinianul mai are un an de contract cu FC Barcelona si intelegerea lui are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. O alta clauza ii permitea jucatorului de 33 de ani ruperea unilaterala a contractului, dar a expirat la inceputul lunii iunie.Lionel Messi a sosit la Barcelona in 2000, la varsta de 13 ani, si a trecut prin toate categoriile de varsta la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din lume pentru a deveni o legenda cu sase trofee Balonul de Aur.