Messi a revenit la antrenamentele echipei FC Barcelona

In cele din urma, Messi a decis sa ramana la FC Barcelona, iar luni s-a prezentat la centrul de antrenament.Messi a fost asteptat de numerosi fotografi la sosirea la centrul de antrenament, unde participa la prima sedinta de pregatire sub comanda lui Ronald Koeman.Lionel Messi a lipsit de la toate antrenamentele echipei, care s-a reunit, luni, in vederea reluarii pregatirii pentru noul sezon, sub comanda noului antrenor principal, Ronald Koeman.Lionel Messi mai are un an de contract cu FC Barcelona si intelegerea lui are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. O alta clauza ii permitea jucatorului de 33 de ani ruperea unilaterala a contractului, fara despagubiri, dar a expirat la inceputul lunii iunie."Nu as merge niciodata la tribunal impotriva clubului vietii mele. De aceea voi ramane la Barcelona", a declarat vedeta argentiniana pentru portalul goal.com, confirmand astfel ca va duce la capat contractul cu echipa spaniola, ce expira in iunie 2021.Messi a venit la FC Barcelona in septembrie 2000, la varsta de 13 ani, de la CA Newell's Old Boys, club din orasul argentinian Rosario. El a debutat la prima echipa la 17 ani, pe 16 octombrie 2004, contra lui Espanyol Barcelona (1-0), si a marcat 634 de goluri si a castigat 34 de trofee in 731 de meciuri oficiale disputate in tricoul blaugrana.