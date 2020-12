Messi a facut anuntul cel mare. "Nu voi pleca la Real sau Atletico. Imi place sa traiesc in SUA"

"Nu stiu daca voi pleca, dar daca ar fi sa plec, as vrea sa o fac in cel mai bun mod posibil si lasandu-mi sansa de a ma intoarce la club in viitor. Barcelona este mult mai mare decat orice jucator. Sper ca lucruri bune sa se intample mereu, pentru a castiga titluri importante."Stiu ca sunt multi oameni din Barcelona ma iubesc si voi face tot ce cred ca este mai bine pentru club si pentru mine.Vreau sa traiesc in Barcelona si sa fiu in club, intr-un fel sau altul, cand ma voi retrage.Am avut intotdeauna dorinta de a trai in Statele Unite, de a trai aceasta experienta.Nici eu nu stiu deocamdata. Dar ce este sigur este ca nu voi merge nici la Real, nici la Atletico. Mi-ar fi imposibil sa fac asta", a spus Messi pentru La Sexta, citat de sport.ro Fotbalistulul Barcelonei va rata ultimul meci din acest sezon al catalanilor. El si-a petrecut Craciunul in Rosario si a primit permisiunea de a sosi miercuri in Spania, la o zi distanta de jocul Barcelonei din campioant, impotriva lui Eibar.CITESTE SI: