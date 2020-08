Messi ar putea deveni coechipier cu Mitrita

Insa jucatorul de 33 de ani nu ar ramane toata perioada in Anglia. Dupa trei ani, el ar urma sa ajunga la Ney York City FC, la care evolueaza si Alexandru Mitrita. Echipa americana face parte din "constelatia" de cluburi a City Football Group (CFG), care detine Manchester City.Trecerea in SUA a jucatorului argentinian ar presupune, sustine sursa citata, ca acesta sa primeasca o prima de instalare de 250 de milioane de euro.Aceste sume sunt valabile cu conditia ca Messi sa plece liber de contract de la Barcelona. Lionel Messi are o clauza de reziliere a intelegerii de 700 de milioane de euro. Mai multe publicatii au preciat ca aceasta clauza nu mai este valabila, insa liga spaniola a negat informatiile.Sextuplul castigator al Balonului de Aur nu s-a alaturat coechipierilor sai de la FC Barcelona, prezenti, duminica, la recoltarea probelor pentru testele PCR de depistare a noului coronavirus.CITESTE SI: DOCUMENT Messi, obligat sa stea la FC Barcelona. Cine il vrea trebuie sa plateasca 700 milioane de euro