Guardiola este sincer: Vreau ca Messi sa-si incheie cariera la FC Barcelona

"Lionel este un jucator al Barcelonei. Daca ma intrebati pe mine, eu am o mare recunostinta pentru ce a facut clubul pentru mine. De la Academie ca jucator, apoi ca antrenor, mi s-a oferit totul.Pentru Messi imi doresc sa-si incheie cariera la FC Barcelona, Mi-ar placea acest lucru, ii doresc asa ceva, am spus si o sa o spun de mii de ori.Fiind fan al Barcelonei, mi-ar placea ca Messi sa-si incheie cariera acolo. Dar contractul sau se incheie si nu stiu ce intentii are", a declarat Guardiola.In prezent la Manchester City , Guardiola a antrenat FC Barcelona in perioada 2008 - 2012.