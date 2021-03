Messi va egala un alt record. Ce super perfomanta va reusi fotbalistul argentinian

Xavi a jucat de 767 de ori pentru echipa catalana, in toate competitiile. Messi, 33 de ani, va atinge acelasi numar in meciul de luni, de pe teren propriu, cu Huesca, ultima clasata, in etapa a XXVII-a a LaLiga.Argentinianul a jucat prima partida oficiala ca profesionist in 2004. El ar putea deveni, duminica, in intalnirea cu Real Sociedad, jucatorul cu cele mai multe meciuri disputate la Barcelona.Inainte de Xavi, Messi i-a detronat deja pe Cesar Rodriguez (230 de goluri ), in 2012, ca golgheter al clubului (659 de reusite pana in prezent), si pe Andres Iniesta , in 2018, la numarul de trofee castigate cu Barca (34).De sase ori castigator al Balonului de Aur, Leo Messi detine, de asemenea, recordurile Barcelonei pentru pase decisive (289), hat-trick-uri (48) si goluri marcate intr-un singur sezon (73, in 2011-2012).CITESTE SI: