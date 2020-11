Un nou presedinte la FC Barcelona. Cand vor avea loc alegerile

Josep Maria Bartomeu a demisionat de la conducerea gruparii FC Barcelona, la 27 octombrie, dupa ce fanii actionari au strans numarul necesar de semnaturi pentru supunerea la vot a unei motiuni de cenzuta impotriva conducerii clubului.Carles Tusquets a fost numit presedinte interimar la FC Barcelona, dupa demisia lui Josep Maria Bartomeu si a comitetului executiv al gruparii catalane.Tusquets trebuie sa analizeze acum situatia financiara a clubului si sa decida cum sa procedeze cu reducerile salariale propuse, dar el nu va candida.Sase persoane si-au anuntat candidatura la presedintia gruparii catalane pana in acest moment, dintre care favorit ar fi omul de afaceri Victor Font. Ceilalti candidati sunt Jordi Farre, Toni Freixa, Lluis Fernandez Ala, Agusti Benedito si Pere Riera.Fostul presedinte al Barcelonei Joan Laporta a declarat cu mai mult timp in urma ca va candida si el, dar inca nu si-a depus candidatura. Laporta a fost presedintele clubului intre 2003 si 2010 si in scrutinul din 2015 a pierdut in fata lui Bartomeu, dupa ce Barca a castigat tripla campionat , Cupa Spaniei, Liga Campionilor.Fiecare candidat are nevoie de cel putin 2.257 de semnaturi si trebuie sa prezinte o garantie de cel putin 124,2 milioane euro.CITESTE SI: Ce au de gand sa faca spaniolii la Dinamo. Ultimele decizii pe care le vor lua sefii clubului