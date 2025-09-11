Oferta de nerefuzat pentru Pep Guardiola

La doar cateva zile dupa ce a anuntat ca nu va mai antrena Barcelona din sezonul urmator, Pep Guardiola a fost asaltat cu oferte. Una dintre acestea este de nerefuzat, tehnicianul fiind chemat in Brazilia pentru a castiga Cupa Mondiala pe celebrul Maracana!

In acest moment, nu este nimic oficial, insa Guardiola este dorit insistent de cel putin trei echipe nationale - Qatarul, care ii ofera un contract fabulos de 20 de milioane de dolari pe an, Italia si Anglia.

"Pe fir" au intrat si brazilienii, care cred ca Pep este omul potrivit pentru a castiga titlul mondial cu "Selecao" in 2014, atunci cand intrecerea va fi gazduita chiar in "tara cafelei".

Ziaristii din Brazilia incep sa scrie tot mai des despre posibilitatea de a-l aduce pe Guardiola la carma nationalei, in timp ce suporterii au initiat o adevarata campanie in mediul online pentru a-i convinge pe sefii Confederatiei ca antrenorul catalan este singurul om de pe planeta care poate readuce "joga bonito" la nationala.

Exista chiar si un grup pe Facebook care se numeste chiar "Guardiola selectioner" si care are un motto cel putin intersant: Pentru ca Brazilia sa joace din nou fotbal adevarat!

M.D.

Ads