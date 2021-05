Ultima decizie a sefului clubului FC Barcelona, Ronald Koeman. Ce se va intampla cu echipa catalana

Decizia a fost luata in ciuda unei intalniri care a avut loc, joi, intr-un restaurant din Barcelona , unde cele doua parti au parut ca se inteleg bine.Doar faptul ca gruparea nu ar gasi o alternativa potrivita in locul lui Koeman i-ar salva postul antrenorului olandez.Joan Laporta, noul presedinte al Barcelonei, nu l-a avut pe Koeman in preferintele sale, iar rezultatele din ultimele jocuri, care au costat titlul in LaLiga, dupa ce echipa reusise o revenire spectaculoasa in lupta, cantaresc greu in defavoarea tehnicianului.Barcelona a inregistrat o serie de esecuri suprinzatoare in ultima perioada si cel de duminica, de pe teren propriu, scor 1-2, cu Celta Vigo, in penultima etapa , a pus capat defintiv sperantelor la titlu ale catalanilor.Barca este pe locul 3, cu 76 de puncte, si exista o posibilitate, cel putin teoretica, sa piarda pozitia pe podium. Totusi, acest lucrur este putin probabil, tinand cont ca in ultima etapa catalanii se deplaseaza la Eibar, ultima clasata si deja retrogradata. FC Sevilla , de pe locul 4, are 74 de puncte si joaca acasa cu Alaves.Titlul in acest sezon este o afacere a rivalilor din Capitala ai Barcelonei, Atletico si Real Madrid . Prima formatie are 83 de puncte si joaca, duminica, in ultimul act, la Valladolid, iar Real, locul 2, cu 81 de puncte, o primeste acasa pe Villarreal