Pique a devenit patron de club: Iata ce echipa a cumparat

Chiar daca este inca jucator aflat in activitate, Pique se gandeste deja la ce va face dupa ce va agata ghetele in cui, mijlocasul investind serios in sport. Cea mai recenta astfel de investitie este achizitionarea unui micut club.

Potrivit celor de la Diari d'Andorra, celebrul fotbalist este noul patron al formatiei FC Andorra.

Pique a cumparat clubul infiintat in 1942 prin intermediul companiei sale, Kosmos, si are planuri cu micuta grupare care, chiar daca are sediul in Andorra, evolueaza in sistemul fotbalistic spaniol.

Sursa citata noteaza ca Pique isi doreste sa duca echipa la nivelul profesionist, urmand exemplul celor de la UE Llagostera, care au ajuns pana in Segunda Division plecand din campionatele regionale catalane.

Cel mai mare succes din istoria noii echipe a lui Pique a venit in 1994, atunci cand FC Andorra a castigat Cupa Cataloniei eliminand Barcelona in semifinale si invingand Espanyol in finala.

