Accidentare grava pentru Pique. Cat ar putea lipi fotbalistul Barcelonei

Gerard Pique a iesit accidentat in minutul 60 al meciului Atletico Madrid - Barcelona si ar putea lipsi o perioada lunga de timp.Angel Correa a cazut pe piciorul drept al catalanului si Pique a cerut interventia medicilor.Din cate se pare, fotbalistul Barcelonei are o leziune grava la genunchi si ar fi indisponibil intre 4 si 6 luni.Cu Messi in teren, echipa catalana a pierdut la Madrid, cu Atletico, 0-1, si este departe de primul loc in Spania.CITESTE SI: