Probleme mari cu Pique si Sergi Roberto dupa meciul cu Atletico. Ce accidentari au suferit cei doi

Clubul catalan nu a precizat cat va lipsi Pique de pe teren, dar publicatia citata estimeaza ca el nu va juca intre trei si cinci luni.Initial, Barca anuntase ca fotbalistul de 33 de ani suferit doar o entorsa la genunchiul drept in meciul cu Atletico Madrid din LaLiga.De asemenea, Sergi Roberto, 28 de ani, a suferit o ruptura musculara la coapsa dreapta si va lipsi doua luni din echipa.In acest moment, Koeman nu poate conta pe Araujo si Umitit, ambii accidentati. Astfel, Lenglet este singurul fundas central disponibil. Antrenorul olandez va trebui sa-l foloseasca pe linia de fund pe De Jong, asa cum a facut in ultimele jocuri.In cazul lui Sergi Rnberto, el poate fi inlocuit de Sergino Dest pe postul de fundas lateral dreapta.Formatia Atletico Madrid a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Barcelona, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Carrasco, in minutul 45+3.Piquet a iesit de pe teren in minutul 62, cand a fost inlocuit de Sergino Dest, iar Sergi Roberto, in finalul meciului, dar nu a fost inlocuit pentru ca antrenorul Ronald Koeman epuizase schimbarile.CITESTE SI: