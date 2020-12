Surpriza la Barcelona. Ce fotbalist candideaza pentru functia de presedinte al clubului catalan

La 34 de ani, fundasul, in prezent acccident la genunchiul drept, are nevoie de 65.000 de semnaturi pentru a putea candida.Potrivit sursei citate, Pique are ca avantaje experienta sa ca organizator al Cupei Davis, ajutorul pe care i l-ar putea aduce partenera sa de viata Shakira , dar si faptul ca este prieten cu Mark Zuckerberg, fondatul Facebook CITESTE SI: