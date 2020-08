Povestile jucatorilor care au evoluat cu Messi la juniorii Barcelonei. Generatia 1987, una dintre cele mai bune echipe din istorie

1987 este anul in care s-au nascut fotbalistii din acea echipa, doar trei au ajuns sa joace pentru echipa mare a Barcelonei.A fost portarul echipei. Dupa ce a terminat junioratul, el a jucat in ligile inferioare din Spania. A evoluat chiar si la echipa secunda a Barcelonei, sub comanda lui Guardiola, insa nu a reusit sa ajunga in top. In prezent, Plancheria este retras din fotbal.Descoperit de scouterii Barcelona , Fabregas a plecat la 16 ani de la Barcelona la Arsenal. S-a intors in Catalunia, in 2011, clubul platind pentru tansferul lui 35 de milioane de euro echipei engleze.Este unul dintre putinii jucatori din acea generatia care a reusit sa aiba performante uriase. A castigat Campionatul Mondial si Euro cu Spania.A fost colegul lui Fabregas de camera, insa nu a reusit sa ajunga fotbalist de top. Acum, antreneaza echipe de juniori din zona Cataluniei si mai joaca fotbal doar din placere, pentru o echipa de amatori.A fost adus la juniorii Barcelonei de bunicul sau, care era vicepresedintele clubului catalan. Pique a plecat la Manchester United , dupa terminarea junioratului, insa s-a intors la Barcelona. A castigat tot ce se putea castiga cu echipa catalana: titlul de campioana, Champions League, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor.A fost unul dintre capitanii echipei de juniori a clubului.Nu a a apucat sa debuteze pentru prima echipa a Barcelonei, a jucat mai mult la echipa a doua. Valiente a avut o experienta si in Serbia, la Partizan, acum joaca pentru Sporting Gijon.SURSA FOTO: instagram /marcvaliente4a sosit la Barcelona in aceeasi zi cu Messi, insa cariera a fost mult mai slaba decat a starului argentinian. Giribet a jucat numai in ligile inferioare ale Spaniei.Songo'o nu a jucat niciodata pentru echipa mare a Barcelonei. A fost luat de Portsmouth in 2005, apoi a mai jucat in Anglia pentru Bournemouth, Preston, Crystal Palace si Sheffield Wednesday. S-a retras din fotbal in 2014.Un alt fotbalist din acea generatie care nu a jucat pentru echipe de top.Tenerife, Merida au fost cele mai importante grupari pentru care a evoluat fostul mijlocas al juniorilor catalani. In prezent, joaca pentru Villarubia.Pitu a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai generatiei 87, alaturi de Messi si Pique, dar nici el nu a evoluat pentru prima echipa a Barcelonei. A plecat din Catalunia ca sa joace la Mallorca, dupa care au urmat numai echipe anonime, din ligile secunde ale Spaniei.Clausi a plecat de la juniorii Barcelonei pe vremea cand era foarte tanar. A jucat numai la echipe obscure si nu a facut pasul sprea marea perfomanta.Argentinianul a venit in 2000 la Barcelona si 20 de ani mai tarziu anunta ca vrea sa paraseasca Catalunia. Cel mai bun jucator al generatiei 1987, Messi a castigat absolut tot cu echipa mare a Barcelonei.