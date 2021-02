Pau Gasol s-a intors la Barcelona dupa 20 de ani

Pau Gasol a jucat trei sezoane la Barcelona, la inceputul carierei, inainte de a se transfera in campionatul nord-american de baschet, NBA, competitie in care a evoluat pentru echipele Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs si Milwaukee Bucks.Cel mai bun baschetbalist spaniol din istorie are in palmares doua titluri NBA, cu LA Lakers. El este dublu vicecampion olimpic (2008 si 2012), medaliat cu bronz la JO din 2016, campion mondial in 2006 si triplu campion european cu nationala Spaniei.Aflat departe de teren timp de doi ani, in urma unei accidentari la piciorul stang, Pau Gasol nu va fi folosit imediat de antrenorul lituanian Sarunas Jasikevicius, fostul sau coechipier la Barca.Obiectivul lui Pau Gasol in acest sezon este sa revina in forma si sa prinda selectionata spaniola care va evolua la turneul olimpic de la Tokyo."Sunt foarte bucuros sa anunt ca vin acasa si ca in curand ma voi alatura echipei de baschet a Barcelonei. Vreau sa pun abilitatile mele si experienta mea la dispozitia clubului, intr-un punct cheie al sezonului, progresand in acelasi timp din punct de vedere fizic si intrand in ritmul competitiei.Sunt fericit sa ma intorc la clubul unde am inceput si sunt incantat de aceasta noua oportunitate: sper sa contribui la prima echipa foarte curand.Vreau sa multumesc clubului Barcelona si staff-ului sau tehnic pentru ca a facut posibila venirea mea", a scris Pau, pe retelele de socializare.CITESTE SI: