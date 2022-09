Scandal monstru in Spania: Blat facut de Barcelona?

Liga Profesionista de Fotbal din Spania investigheaza meciul jucat de Barcelona cu Deportivo La Coruna (scor 2-2) in ultima etapa a sezonului 2014/2015 din Primera Division.

Investigatia a pornit dupa o declaratie facuta de fundasul lui Deportivo, Alberto Lopo, anunta Cadena SER.

Lopo a dezvaluit ca i-a cerut lui Xavi in repriza secunda "s-o lase mai moale", iar momentul a fost chiar surprins de El Mundo Deportivo.

In acel moment, FC Barcelona, deja campioana, o conducea cu 2-0 pe La Coruna, care se lupta pentru a scapa de retrogradare.

Din acel moment, Barcelona n-a mai jucat absolut nimic, iar Deportivo a egalat, salvandu-se.

Messi (min.5 si 59) a marcat pentru Barcelona, in timp ce golurile oaspetilor au fost inscrise de Perez (min.67) si Salomao (min.76).

Presa din Spania nu anunta ce risca Barcelona si Deportivo La Coruna in cazul in care din investigatie va rezulta ca fotbalistii catalani nu si-au aparat corect sansele in partea secunda a meciului.

I.G.

Ads