Unchiul lui Rafa Nadal in echipa lui Victor Font, candidat pentru postul de presedinte la FC Barcelona

Conform sursei, Font este favorit pentru a castiga viitoarele alegeri, care ar putea avea loc pana la finele anului, dupa ce Josep Maria Bartomeu a demisionat din functia de presedinte in octombrie pentru a evita un vot de neincredere.Daca Font va castiga aceasta functie, Toni Nadal va fi responsabil cu relatiile institutionale si va conduce un nou departament ce va fi creat pentru a promova un comportament fair play in randul tinerilor jucatori ''Sunt incantat si sper sa contribui la tot ceea ce este nevoie pentru ca FC Barcelona sa ramana cel mai mare club din lume si cel mai reprezentativ din Catalonia. Vreau sa creez un model in care toti jucatorii, incepand de la grupele de copii, sa invete nu doar sa joace fotbal, ci si cum sa reprezinte o institutie care va fi a doua dupa guvernul regional al Cataloniei, este un mare angajament'', a spus Toni Nadal.FC Barcelona spera sa poata organiza alegerile pentru presedintia clubului "pana la sarbatorile de sfarsit de an", anunta la inceputul acestei saptamani Carles Tusquets, presedintele comisiei de gestiune tranzitorie a clubului catalan de fotbal."Le vom convoca pana spre sarbatorile de sfarsit de an, aceasta este intentia noastra", a afirmat Tusquets.Presedintele comisiei de gestiune tranzitorie care conduce "Barca" de la demisia fostului presedinte Josep Maria Bartomeu, martea trecuta, a precizat totodata ca "va fi necesar sa se poata vota cu toate garantiile sanitare".Presedintele interimar a adaugat ca intentia clubului este de a organiza aceste alegeri intr-un termen de maximum trei luni, asa cum impune statutul clubului "blaugrana"."Situatia economica a clubului "nu este dramatica, dar totusi preocupanta", a adaugat Tusquets."Noi vrem sa continuam sa reducem cheltuielile pe termen scurt si masura cea mai importanta este renegocierea salariala. Speram sa ajungem la un acord cu jucatorii si personalul nesportiv al clubului", a mai spus Tusquets.Josep Maria Bartomeu a demisionat din functia de presedinte al Barcelonei la finele lunii octombrie. Impreuna cu Bartomeu a demisionat si Comitetul Director al clubului, cu cinci luni inaintea alegerilor programate.O comisie de gestiune tranzitorie, cu puteri limitate, a fost numita pentru a conduce clubul pana la organizarea noilor alegeri.Bartomeu era vizat de o motiune de cenzura din partea contestatarilor sai, care au strans 16.521 semnaturi necesare, adica 15% din numarul total de socios.Resentimentele fata de Bartomeu au crescut in ultimul an dupa ce situatia financiara a clubului s-a inrautatit, iar prestatiile echipei au dezamagit, culminand cu un esec cu 2-8 in fata lui Bayern Munchen , in august, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, si cu cererea lui Lionel Messi de a pleca de la Barcelona.