VIDEO Amintiri din copilarie. Cum a ajuns Messi la Barcelona si ce a insemnat argentinianul pentru Catalunia

In 2000, fostul om care l-a adus pe Maradona pe Camp Nou ii anunta pe sefii Barcelonei ca a gasit un jucator fabulos la Rosario, in Argentina. Messi juca atunci pentru Newell's Old Boys.Josep Minguella, caci despre el vorbim, a pus mana pe telefon si i-a sunat pe Joan Gaspart, Carles Rexach si Anton Parera sa le vorbeasca despre argentinianul de numai 13 ani.Oficialii catalani nu l-au lasat balta pe Minguella, i-a chemat pe toti in Catalunia, inclusiv pe tatal si fratele lui Messi.SURSA VIDEO: YOUTUBE / Silicon Valley Eagles Soccer AcademyFotbalistul a impresionat de la primul antrenament, insa atunci s-a ivit o mare problema, argentinianului ii lipsea un hormon de crestere. Acest tratament costa in jur de 1000 de dolari pe luna, la acea vreme.A fost momentul cand a intrat in scena Rexach, omul care a insistat foarte pentru mult pentru aducerea lui Messi la Barcelona si cel care nu voia sa-l piarda pe jucator in dauna celor de la Real Madrid Rivalii din capitala Spaniei incepusera sa-i dadea tarcoale argentinianului cand au auzit ca a ajuns in Catalunia."Eu, Carles Rexach, in prezenta tatalui si agentului imi asum responsabilitatea termenilor mentionati in contractual lui Lionel Messi in ciuda opozitiei din interiorul clubului", a scris oficialul Barcelonei de la acea vreme, pe un servetel, intr-un hotel din Barcelona, unde era cazat Messi impreuna cu tatal si fratele sau.SURSA VIDEO: YOUTUBE / Messi MagicDe atunci au trecut 20 de ani. In tot acest timp, Messi a devenit un idol pentru Catalunia. A castigat tot ce se putea castiga cu FC Barcelona.10 titluri in prima liga spaniola, patru Champions League, trei Supercupe ale Europei, de trei ori castigator al Campionatului Mondial al Cluburilor, sase Cupe ale Spaniei. Toate acestea sunt trofeele lui Messi pe Camp Nou.In plus, argentinianul a castigat de 6 ori si Balonul de Aur.Messi a doborat si toate recordurile in Spania. Argentinianul a inscris 444 de goluri in 485 de meciuri pentru Barcelona in La Liga, unde este cel mai bun marcator din istorie.27 de goluri a inscris Messi in El Clasico, un record pentru formatia catalana.Nimic pare sa nu-l mai intoarca din drum pe argentinian. Messi este decis sa plece de la Barcelona dupa un sezon dezastruos, in care umilinta cu Bayern Munchen , din sferturile Champions League, 2-8, i-a pus capac.CITESTE SI: VIDEO Oamenii au iesit pe strazi la Barcelona, dupa ce Messi a anuntat ca vrea sa plece de la clubul catalan