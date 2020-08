VIDEO Messi si-a anuntat apropiatii ca vrea sa plece de la Barcelona

Atencao para a noticia: Messi quer deixar o Barcelona. Nao em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s - Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

Dezastrul din Champions League, 2-8, cu Bayern Munchen , l-a facut pe argentinian sa isi schimbe optiunile in ceea ce priveste echipa la care va juca.Leo Messi si-a anuntat apropiatii ca vrea sa plece de la Barcelona in aceasta vara, scriu spaniolii. Manchester City si Inter Milano stau la panda, insa fotbalistul argentian nu si-a ales viitoare destinatie.La Milano, tatal lui Messi deja si-a cumparat deja o casa, lucru pe care l-a facut si Messi, la o luna distanta.Corriere Della Sera a scris zilele trecute ca argentinianul si-a achizitionat un apartament de lux la Milano, pe aceeasi strada cu sediul lui Inter.Unul dintre jurnalistii calani, Marcelo Bechler, care este foarte apropiat de echipa Barcelonei, anunta plecarea lui Messi de pe Camp Nou, in aceasta vara.