VIDEO Un spaniol cu origini marocane va fi liderul Barcelonei, dupa retragerea lui Messi. "Are o tehnica sclipitoare"

Lamine Yamal este un spaniol cu origini marocane si are doar 13 ani. El se pregateste sa-si faca debutul in prima echipa a Barcelonei peste 3-4 ani.Specialistii din Catalunia il vad deja viitorul lider al Barcelonei.Stangaci ca si Messi, Lamine Yamal s-a nascut in 2007, intr-un orasel aflat la 30 de kilometri de Barcelona Acolo, l-au descoperit si oamenii clubului catalan, la doar 4 ani, intr-un meci de fotbal intre cartiere.La 5 ani, tanarul fotbalist a intrat in Academia Barcelonei, La Masia, unde acum face senzatie."Are o tehnica sclipitoare. E la fel de talentat ca si Messi. Daca va fi serios, cu siguranta va fi urmasul sau", spun spaniolii despre el.