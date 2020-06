FC Barcelona, victorie cu Mallorca, scor 4-0, in LaLiga. Un suporter a intrat pe teren desi meciul se disputa fara spectatori

Partido a puerta cerrada... iY salta un espontaneo al cesped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW - Futbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

Golurile au fost marcate de Vidal '2, Braithwaite '37, Alba '79 si Messi '90+3.Desi meciul s-a jucat fara spectatori, in minutul 53 un barbat imbracat in tricoul nationalei Argentinei cu numarul lui Lionel Messi , dar care nu avea masca, a intrat pe teren si a incercat sa faca o poza cu Jordi Alba.Barbatul a fost fugit apoi spre centrul terenului, fiind in cele din urma retinut de agentii de securitate.