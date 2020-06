VIDEO Opera din Barcelona s-a redeschis cu un concert sustinut in fata a 2.292 de plante

Ziare.

"Publicul" prezent la concert a fost format din 2.292 de plante asezate pe scaune, relateaza The Guardian Proiectul i-a apartinut artistului spaniol Eugenio Ampudia, care a spus ca s-a inspirat din conexiunea pe care a reusit s-o stabileasca cu natura in timpul pandemiei de coronavirus Concertul a avut loc la o zi dupa ce starea de urgenta s-a incheiat oficial in Spania, dupa trei luni.