Atacant roman dorit de FC Barcelona: Iata cand vor da spaniolii un raspuns

Atacantul in varsta de 19 ani al CSU Craiova, Andrei Ivan, a vorbit despre interesul formatiei FC Barcelona pentru el, precizand ca spera ca pana la sfarsitul lunii ianuarie sa primeasca un raspuns.

In plus, Ivan a mentionat ca nu doreste sa joace la alta echipa in tara.

"Eu sper sa se faca transferul la Barcelona, dar vom vedea la sfarsitul lunii ce se va intampla. Am mai spus-o de multe ori, nu vreau sa joc in tara, vreau sa plec de la Craiova direct afara", a spus Andrei Ivan la reunirea lotului, citat de Dolce Sport.

"Voi face fata. Sper sa fac fata, chiar echipa secunda, nu ajunge acolo oricine. Sper sa fiu pe banca la meciuri si sa joc. (...) Mi se potriveste oriunde, Spania, Italia, Olanda... Sa joci fotbal. Sunt jucatorul Craiovei, nu stiu nimic de Steaua, dar vreau sa plec direct afara!", a mai declarat Ivan, citat si de Digi Sport.

Andrei Ivan are 5 goluri si 5 pase decisive in 35 de meciuri in Liga 1 pentru CSU Craiova, precum si o selectie la nationala.

Presa de sport din Spania a anuntat in aceasta saptamana ca FC Barcelona vrea sa-l transfere pe atacantul roman pentru a-l legitima la prima echipa. Informatia publicata de presa iberica a fost confirmata de agentul lui Ivan, fostul jucator Vali Badea.

Catalanii ar fi gata sa plateasca aproximativ 4 milioane de euro pentru jucatorul in varsta de 19 ani.