Cel puțin 45 de morți și mulți dispăruți după ce două bărci cu migranţi s-au scufundat în largul coastei de est a Africii FOTO

Patruzeci şi cinci de imigranţi au murit după ce două nave s-au scufundat în largul coastei naţiunii est-africane Djibouti, iar mulţi sunt încă dispăruţi, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi, transmite Reuters.

Ambarcaţiunile au părăsit Yemenul cu 310 de persoane şi, până acum, 32 de supravieţuitori au fost salvaţi, a anunţat Organizaţia Internaţională pentru Migraţie într-o postare pe X.

45 #Dead After Two #Migrant Boats #Sink Off Djibouti

At least 45 people #died and "many" others were missing after two migrant #boats sank off the #coast of #Djibouti, the #UN's migration agency said Tuesday.

