Cine este șoferul care a tăiat cu flexul bariera de pe drumul spre Cota 1400: ”Cel mai rău îmi pare că s-a supărat domnul primar”

Bărbatul cercetat pentru distrugere după ce a tăiat cu flexul duminică, 20 februarie, bariera care blochează accesul spre Cota 1400 din Sinaia a declarat că a făcut acest gest pentru că avea o urgență majoră.

Polițiștii au deschis o anchetă după ce Primăria Sinaia a reclamat distrugerea barierei, care se montează pentru a bloca drumul spre Cota 1400 când zăpada este prea mare.

Surse apropiate anchetei, citate de Gândul, au precizat că cel vizat este Sorin Aldescu, un om de afaceri de 60 de ani, care deține un restaurant la Cota 1.400 și unul în București, în Parcul Herăstrău.

Contactat telefonic de jurnaliști, acesta a explicat că a fost vorba despre o urgență.

„De regulă, toți cei care au afaceri la Cota 1400 au o înțelegere cu Poliția Locală, care ridică bariera, la anumite ore, pentru ca personalul să poată să ajungă și să plece de la serviciu. Duminică s-a întâmplat ceva grav. Am primit vești de acasă și a fost nevoie să plec urgent. Nu aveam numărul de la Poliția Locală, așa că mi l-a dat cineva. L-am notat la repezeală și am greșit o cifră. Ca urmare, nu a răspuns nimeni. Măcar dacă ar fi răspuns, pentru că așa aș fi aflat că am format un număr greșit… Atunci, am decis să deschid singur bariera. Am scos din portbagaj un flex, pe care îl aveam la mine alături de alte unelte necesare unui om care trăiește la munte, și am tăiat un șurub, atâta tot”, a declarat omul de afaceri.

Potrivit acestuia, un motiv în plus care să dovedească faptul că era vorba despre o urgență este că nu s-a oprit nici când a observat că cineva îl filmează.

„M-au identificat după numărul de la mașină și m-au chemat la Poliție, unde am fost acuzat de distrugere. Îmi asum tot ce s-a întâmplat. Cel mai rău îmi pare că s-a supărat domnul primar, pentru că am avut o relație bună”, a mai spus Sorin Aldescu, potrivit sursei citate.

