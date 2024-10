Ghinionul unui român care a rupt o barieră la intrarea din parcarea blocului. "Am fost prost". Suma uriașă pe care o are acum de plătit

Două dintre marile probleme de care se lovesc șoferii din marile orașe sunt adesea legate de aglomerația din trafic și lipsa locurilor de parcare.

Sunt situații în care apar situații complicate chiar și atunci când ai un loc de parcare. Este cazul relatat de un român care a reușit să rupă bariera de la intrarea în parcarea blocului în care locuiește.

Acesta nu a precizat orașul și nici modul în care s-a petrecut incidentul. S-a referit, în schimb, la suma uriașă pe care ar urma să o plătească, într-o postare în mediul online.

"Am fost prost"

"Salut! Am fost prost și am rupt o barieră la intrarea din parcarea blocului. Știți cumva dacă prejudiciul se poate recupera prin polița RCA? Am crezut că e o sumă mai mică, dar e în jur la 1000€!", a scris acesta pe Reddit.

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi. Informațiile sunt contradictorii, unii îi spun că l-ar putea asigura RCA-ul, alții, dimpotrivă.

"Normal că da, de aia îi zice răspundere civilă. Trebuie să mergi la Poliție să declari, nu merge amiabilă cu bariera."

"La locul meu de muncă uneori șoferii mai rup astfel de bariere și din câte știu administratorul apelează la RCA-ul șoferilor pentru a recupera daunele."

"Teoretic da. Acoperă orice fel de daună ai cauza cu mașina. Poți să suni brokerul să-l întrebi, dar teoretic pentru asta există."

"Îl repari din buzunar"

Unii cred că o soluție ar fi să cumpere el piesele afectate.

"În afară de braț ai mai bubuit ceva? Sistemul de ridicare-coborâre este afectat și el? Pentru că dacă e doar brațul, găsești de cumpărat..."

Autorul a dat detalii despre cât de grav este avariată bariera.

"E un braț format din două componente și la mijloc are o îmbinare. Bariera încă se ridică și se îndoaie, dar unde e îmbinarea s-a crăpat. Și din când în când, dacă bariera e ridicată cade partea de după îmbinare".

"Vezi și tu marca/producătorul/instalatorul. Sunt ieftine brațele. Îl repari din buzunar (nu lăsa administrația să se ocupe, că sigur o să te ardă) și nu-ți ciufulești Bonus-Malusul la asigurare."

Cineva crede că suma care i s-a cerut este exagerată.

"Cine ți-a zis 1000 euro ori nu știe cât costă un braț, ori vrea să înlocuiască tot sistemul. Ia ruleta, vezi lungimea brațului/brațelor. Analizează corect componentele afectate, cât și caracteristicile sistemului. Poate trebuie înlocuită doar o bucată. Începi și cauți pe google "braț barieră" sau "braț barieră articulat. La prima căutare am găsit pe spyshop, dar sunt f multe siteuri și firme care au așa ceva. Încearcă la firmele de pază (RSS, BGS). Au departament tehnic."

"Am primit oferta din partea firmei care se asigura de mentenanță și care a montat bariera. Mi s-a părut și mie enorm, asta e prețul unei bariere noi (între timp am făcut niște research)", a precizat autorul.

"Face vreo greșeală de cade brațul pe vreo mașină"

Alții cred că este o idee proastă să facă reparația pe cont propriu.

"Prețul este exagerat, dar doar din punct de vedere persoană fizică. Fiind prin firma, cam asta e prețul. Nu e prețul numai pentru componentă, ci tot ce implică. De la achiziție la montaj + adaos taxe + profit. De aceea ți-am sugerat să te ocupi cu ruleta în mâna, să vezi cum funcționează, cum sunt prinse brațele (nituri-șuruburi etc), ce componentă e afectată. FYI, dacă e doar brațul de plastic, e foarte ieftin de reparat. Un braț simplu e destul de ieftin, gen 500+ ron. Dar după aia trebuie tăiat la lungime, demontat piesă afectată și înlocuit."

"Dacă îl repară omul nostru și face vreo greșeală de cade brațul pe vreo mașină, dă în mai multe belele. RCA este răspunsul corect. Aia e, crește cu câteva zeci de procente timp de 2 ani."

"Probabil asociația nu va accepta să o repari tu, personal. Ai nevoie că operația să fie făcută de o firma autorizată care să verifice corect componentele și să le înlocuiască pe cele defecte. Ideea e că bariera poate să cadă pe o mașină sau mai rău, în cap la cineva, moment în care se complică treaba. Da, RCA și lasă-i să se ocupe. Gândește-te că peste o lună cade barieră peste o mașină, să vezi atunci distracție."

"În mod normal sunt două șuruburi, costă fix 20 de lei. Alea se rup, nu bariera. Dacă le identifici, le găsești imediat să le cumperi".

