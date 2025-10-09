Barron Trump, fiul președintelui SUA, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok

Autor: Veronica Andrei
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 14:18
196 citiri
Barron Trump, fiul președintelui SUA, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok
Barron Trump FOTO / Hepta

La doar 19 ani, Barron Trump, fiul cel mic al președintelui american Donald Trump, ar putea ajunge într-o poziție de conducere la TikTok – platforma care a devenit un instrument de campanie pentru tatăl său.

Propunerea nu vine de oriunde. Jack Advent, cunoscut în cercurile apropiate lui Trump drept „TikTok Jack”, fostul strateg digital al campaniei sale prezidențiale din 2024, a sugerat public că tânărul Barron ar fi „potrivit” pentru un loc în consiliul de administrație al platformei.

„Sper ca președintele Trump să-l ia în calcul pe fiul său Barron, dar și alți tineri americani, pentru conducerea TikTok. Este important ca aplicația să rămână relevantă pentru generația lor”, a declarat Advent pentru Daily Mail.

Barron, care studiază în prezent la Universitatea din New York, nu a comentat oficial ideea.

TikTok, între Beijing și Washington

Declarația vine într-un moment sensibil. Donald Trump se laudă de luni bune că el a „salvat” TikTok de la interzicerea în Statele Unite, după un ordin executiv semnat în august 2020, prin care compania-mamă, ByteDance, era obligată să vândă participațiile americane.

„Le spun tinerilor de pe TikTok: eu v-am salvat aplicația, deci îmi sunteți datori”, a spus Trump într-un videoclip postat pe contul său de pe platformă, relansat recent cu mesajul „Și acum mă priviți din Biroul Oval”.

Tranzacția prin care TikTok ar urma să treacă în proprietate americană nu a fost încă finalizată. Printre potențialii cumpărători se numără Larry Ellison, cofondatorul Oracle și al doilea cel mai bogat om din lume, și Marc Andreessen, investitor de risc. Cei doi, apropiați ai președintelui, negociază o preluare împreună cu fondul de investiții Silver Lake.

Politica, afacerile și imaginea

TikTok s-a dovedit o armă eficientă în campania electorală a lui Trump. În iunie 2024, debutul său pe platformă – într-un clip în care era introdus de șeful UFC, Dana White – a adunat peste 180 de milioane de vizualizări. Advent a fost arhitectul din umbră al acelei strategii de comunicare, iar Trump l-a numit, în stilul său caracteristic, „TikTok Jack”.

„A devenit foarte celebru”, glumea Trump în octombrie 2024, filmat în timp ce servea clienți la un McDonald’s, într-una dintre aparițiile sale regizate cu atenție pentru rețelele sociale.

Dacă Barron Trump va ajunge într-adevăr în conducerea TikTok, ar fi nu doar o continuare a tradiției familiei – cea a brandului personal ridicat la rang de politică –, ci și un semnal clar că rețelele sociale au devenit terenul de luptă preferat al puterii.

Cerere de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu, după ce ar fi executat din nou salutul legionar în public
Cerere de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu, după ce ar fi executat din nou salutul legionar în public
Deputatul liberal Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, acuzându-l că a încălcat din nou legea prin executarea salutului legionar în public. Parlamentarul...
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității pentru Diana Șoșoacă. Când se va da votul final
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității pentru Diana Șoșoacă. Când se va da votul final
Procedura privind ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă a fost declanșată oficial, după anunțul făcut în plenul Parlamentului European de Roberta Metsola, președinta...
#barron trump, #conducere tiktok , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. "Avalansa" de reactii dupa o poza: "Ce Dumnezeu s-a intamplat cu el?"
ObservatorNews.ro
De ce si-a trimis un miliardar american fiul sa devina sudor: "Voi fi mandru ca parinte"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parlamentul European respinge moțiunile de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine sunt europarlamentarii români care au votat pentru demitere
  2. Cărtărescu a pierdut iar Premiul Nobel pentru Literatură. Câștigătorul din 2025 este scriitorul Laszlo Krasznahorkai din Ungaria
  3. Barron Trump, fiul președintelui SUA, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok
  4. Angajații din penitenciarul Craiova au ieșit în stradă. Se tem că vor fi concediați
  5. Cât a plătit un student pentru meniul de la cantina universității. Sute de reacții după ce a postat un videoclip cu mâncare pe TikTok VIDEO
  6. NATO pregătește un răspuns armat la războiul hibrid al Rusiei. Este luată în considerare inclusiv doborârea aeronavelor rusești
  7. Netanyahu spune că încetarea focului în Gaza nu se va întâmpla în acest moment. Anunțul ar putea încurca planurile lui Trump de a fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace
  8. Zelenski, acuzat că „a pierdut contactul cu realitatea”. Critici dure de la unul dintre prietenii lui Putin din UE
  9. Risc de criză a datoriilor în zona euro din cauza Franței?
  10. 2 milioane de euro pentru promovarea a cărții electronice de identitate. Problemele pe care le-au întâmpinat românii