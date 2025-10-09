La doar 19 ani, Barron Trump, fiul cel mic al președintelui american Donald Trump, ar putea ajunge într-o poziție de conducere la TikTok – platforma care a devenit un instrument de campanie pentru tatăl său.

Propunerea nu vine de oriunde. Jack Advent, cunoscut în cercurile apropiate lui Trump drept „TikTok Jack”, fostul strateg digital al campaniei sale prezidențiale din 2024, a sugerat public că tânărul Barron ar fi „potrivit” pentru un loc în consiliul de administrație al platformei.

„Sper ca președintele Trump să-l ia în calcul pe fiul său Barron, dar și alți tineri americani, pentru conducerea TikTok. Este important ca aplicația să rămână relevantă pentru generația lor”, a declarat Advent pentru Daily Mail.

Barron, care studiază în prezent la Universitatea din New York, nu a comentat oficial ideea.

TikTok, între Beijing și Washington

Declarația vine într-un moment sensibil. Donald Trump se laudă de luni bune că el a „salvat” TikTok de la interzicerea în Statele Unite, după un ordin executiv semnat în august 2020, prin care compania-mamă, ByteDance, era obligată să vândă participațiile americane.

„Le spun tinerilor de pe TikTok: eu v-am salvat aplicația, deci îmi sunteți datori”, a spus Trump într-un videoclip postat pe contul său de pe platformă, relansat recent cu mesajul „Și acum mă priviți din Biroul Oval”.

Tranzacția prin care TikTok ar urma să treacă în proprietate americană nu a fost încă finalizată. Printre potențialii cumpărători se numără Larry Ellison, cofondatorul Oracle și al doilea cel mai bogat om din lume, și Marc Andreessen, investitor de risc. Cei doi, apropiați ai președintelui, negociază o preluare împreună cu fondul de investiții Silver Lake.

Politica, afacerile și imaginea

TikTok s-a dovedit o armă eficientă în campania electorală a lui Trump. În iunie 2024, debutul său pe platformă – într-un clip în care era introdus de șeful UFC, Dana White – a adunat peste 180 de milioane de vizualizări. Advent a fost arhitectul din umbră al acelei strategii de comunicare, iar Trump l-a numit, în stilul său caracteristic, „TikTok Jack”.

„A devenit foarte celebru”, glumea Trump în octombrie 2024, filmat în timp ce servea clienți la un McDonald’s, într-una dintre aparițiile sale regizate cu atenție pentru rețelele sociale.

Dacă Barron Trump va ajunge într-adevăr în conducerea TikTok, ar fi nu doar o continuare a tradiției familiei – cea a brandului personal ridicat la rang de politică –, ci și un semnal clar că rețelele sociale au devenit terenul de luptă preferat al puterii.

