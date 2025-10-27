Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. A fost primit la Cotroceni alături de Patriarhul Daniel VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat luni, 27 octombrie, pe Bartolomeu I - Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a informat Administraţia Prezidenţială. Acesta a fost primit la Palatul Cotroceni împreună cu Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române.

Bartolomeu I a primit din parte șefului statului român Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan "în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional şi interreligios, a păcii şi protecției mediului înconjurător, precum şi pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică şi Biserica Ortodoxă Română", se arată într-un comunicat al Președinției Române.

De asemenea, Patriarhia Română a primit din partea președintelui Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, Categoria G – „Cultele”, "cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa majoră la viața spirituală, educațională şi morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale şi a identității culturale, precum şi pentru importantele acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate".

