Simona Halep a reacționat imediat după ce liderul mondial Ashleigh Barty a anunțat că se retrage din tenis.

Simonei Halep nu i-a venit să creadă că Barty a decis să renunțe la tenis într-un moment în care jucătoarea din Australia domina sportul-alb.

"Ash, ce pot să spun, știi că am lacrimi în ochi, nu? Prietena mea, o să-ți simt lipsa în circuit. Ai fost diferită, specială și am împărtășit momente deosebite. Ce urmează pentru tine? Un Grand Slam în golf? Să fii fericită și să te bucuri de viață la maxim. Simo".

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What's next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l