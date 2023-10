Momente dramatice în campionatul olandez: Meciul Alkmaar – Nijmegen, suspendat după ce Bas Dost s-a prăbuşit pe teren VIDEO

Meciul Alkmaar – Nijmegen, din prima ligă olandeză, a fost suspendat, duminică, după ce fotbalistul Bas Dost, de la oaspeţi, s-a prăbuşit pe teren, relatează presa internaţională.

În minutul 90, Bas Dost s-a prăbuşit aproximativ la jumătatea terenului, în timp ce alerga către cealaltă poartă fără să fi avut mingea la picior şi fără să fie atins de alt jucător. El a început să aibă convulsii.

Ceilalţi jucători, arbitrul şi stafurile şi-au dat seama că se întâmplă ceva grav cu el, astfel că au alergat repede şi fotbaliştii au format un zid în jurul său în timp ce medicii interveneau.

“Meciul AZ - N.E.C. a fost suspendat în minutul 90, duminică seară, când scorul era 1-2. Bas Dost s-a prăbuşit pe teren şi a fost ajutat imediat de toate serviciile de urgenţă prezente. Dost a fost scos de pe teren după ce a devenit conştient, de către serviciile de urgenţă, şi a fost transportat la spital”, a anunţat NEC Nijmegen.

Imaginile au amintit de cazul danezului Christian Eriksen la Euro-2020, fotbalist care a suferit un stop cardiac şi a avut nevoie de resuscitare pe teren.

So sad to see Bas Dost collapse with a few minutes to the end of Eredivisie match between AZ Alkmaar and NEC

Please pray for him in your heart. Hope he come through this IJN 🙏🏾 pic.twitter.com/KaMuA8xPox