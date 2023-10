Bas Dost, mesaj din spital după ce s-a prăbuşit pe teren şi a avut convulsii la meciul Alkmaar – Nijmegen

Jucătorul echipei NEC Nijmegen, Bas Dost, care s-a prăbuşit pe teren la meciul din deplasare cu AZ Alkmaar, duminică, a transmis un mesaj din spital, în care a precizat că se simte bine.

"Mă simt bine. Ajutorul pe care am primit pe teren a fost fantastic. Acum sunt în spital şi mă simt bine. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul!", a transmis fotbalistul, mesaj care a fost distribuit pe X de NEC Nijmegen, alături de o fotografie cu Dost în spital.

Bas Dost se reface în spital după ce s-a prăbuşit pe teren şi a avut convulsii în timpul meciului din Eredivisie de pe terenul lui AZ Alkmaar, partidă care a fost suspendată. Fostul internaţional olandez are 34 de ani.

"Meciul AZ-NEC a fost oprit în minutul 90, duminică seara, la scorul de 1-2. Bas Dost s-a prăbuşit pe teren şi a fost ajutat imediat de toate serviciile de urgenţă prezente. Dost a fost scos de pe teren de serviciile de urgenţă şi dus la spital", a precizat NEC într-un comunicat pe site-ul său.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘 pic.twitter.com/0WY5sAnQ87