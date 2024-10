Sabrina Ionescu, imperială în SUA! Și-a redus la tăcere adversarii, iar Luka Doncic a aplaudat reușita sa din penultima secundă VIDEO

Internaţionala americană de origine română Sabrina Ionescu a adus victoria echipei New York Liberty, 80-77 cu Minnesota Lynx, în deplasare, miercuri, în al doilea meci al finalei ligii profesioniste nord-americane de baschet feminin (WNBA), cu un coş de trei puncte în penultima secundă.

Liberty are 2-1 la general şi este la o singură victorie de primul său titlu în WNBA.

Echipa newyorkeză a fost condusă şi la 15 puncte în debutul acestui meci, desfăşurat în faţa unei asistenţe record, de 19.521 spectatori. Liberty, condusă de Breanna Stewart (30 puncte, 11 recuperări), s-a apropiat pas cu pas şi a reuşit să treacă în avantaj cu 91 de secunde rămase de joc (74-73). Lynx a egalat după două aruncări libere fructificate de campioana olimpică Napheesa Collier (22 puncte), dar Ionescu (13 puncte, 5 recuperări) a adus victoria oaspetelor.

New York Liberty poate obţine titlul de campioană dacă se va impune şi în meciul de vineri, al patrulea al finalei, care va avea loc tot în Minnesota.

Minnesota Lynx visează primul său titlu din 2017, care ar fi al cincilea din palmaresul său, un record.

New York Liberty nu a câştigat niciodată WNBA, dar a jucat de cinci ori finala, anul trecut pierzând-o în faţa formaţiei Las Vegas Aces, pe care a învins-o în semifinale acum.

Luka Doncic și alți jucători au apreciat reușita Sabrinei

