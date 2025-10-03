Cine e americanul care va juca pentru România în preliminariile Campionatului Mondial

Baschetbalistul american Daron Russell, transferat în vară de formația campioană U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, a dobândit cetățenia română prin Hotărâre de Guvern și va putea debuta la naționala României în luna noiembrie, după depunerea jurământului.

Președinta Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că Russell ar putea fi un câștig pentru naționala pregătită de Mihai Silvășan, venind cu statistici bune din campionate mai puternice.

”Contextul internațional în care baschetul evoluează permite prezența unui naturalizat, jucător străin care dobândește cetățenia unui alt stat, cu scopul de a reprezenta interesele sportive ale acestuia în competiții internaționale. Daron Russell vine din ligi superioare, cu o statistică foarte bună. România va juca în calificările pentru Campionatul Mondial, după 7-8 ani în campania de precalificare, iar meciurile vor fi în noiembrie, cu Grecia și Muntenegru, în februarie Portugalia și Grecia, în iunie Muntenegru și Portugalia. Demersurile pentru naturalizarea lui Daron Russell au fost începute în luna februarie și va debuta în noiembrie pentru naționala României, după depunerea jurământului”, a declarat Tocală pentru AGERPRES.

Hotărârea de Guvern prin care Daron Russell a dobândit cetățenia română a fost adoptată în ședința de joi a Executivului.

Echipa masculină de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca l-a transferat pe conducătorul de joc Daron Russell, cunoscut și sub numele de Fatts Russell, la mijlocul lunii iulie a acestui an.

Ads

Russell, în vârstă de 27 de ani, este originar din Philadelphia și a jucat la liceu pentru Imhotep Charter, fiind cel mai bun marcator și pasator din istoria acestei unități de învățământ. Prestațiile sale nu au trecut neobservate, astfel că și-a continuat cariera la celebra universitate Rhode Island.

Cariera de jucător profesionist și-a început-o la Mornar Bar (Muntenegru), remarcându-se cu statistici de 26,8 puncte, 7,3 pase decisive și 3,7 recuperări pe parcursul stagiunii 2022/2023 în Liga Adriatică.

Ulterior a mai jucat la Galatasaray Istanbul, Manisa BBSK, iar în sezonul precedent a evoluat la Pinar Karșiyaka, izbutind medii de 16,1 puncte, 4,7 assist-uri și 2,6 recuperări.

După ce și-a încheiat angajamentul din Turcia, Russell a semnat pe perioada verii în Taiwan.

''U'' joacă în acest sezon în două competiții europene, EuroCup și ABA League (Liga Adriatică).

Echipa națională de baschet masculin a României va debuta în preliminariile Grupei B a FIBA World Cup 2027 pe 27 noiembrie, în deplasare cu selecționata Greciei. Din aceeași grupă mai fac parte naționalele Muntenegrului și Portugaliei.

Ads