Ce se întâmplă când tipul de la livrări aduce un pachet de mâncare în timpul unui meci de baschet din colegiul american VIDEO

La doar câteva minute de la startul reprizei secunde a meciului de baschet masculin dintre Duquesne și Loyola Chicago, din colegiul american, un tip de la livrări s-a rătăcit pe teren cu o pungă de mâncare și o băutură de la McDonald's.

Omul de la livrare părea pierdut și, după ce s-a uitat puțin prin arenă, căutând din priviri destinatarul pachetului, a decis brusc să intre chiar pe teren, ceea ce a condus la oprirea jocului.

"Tocmai am văzut videoclipul după meci. Băieții noștri mureau de râs în vestiar. Tipul o treabă de făcut. Și-a făcut treaba bine", a comentat antrenorul de la Duquesne, Keith Dambrot.

Is this what they mean by McDonald’s All American?? An all time moment in Duquesne Basketball history sponsored by Uber Eats & McDonald’s. pic.twitter.com/gyNgRPWKlu