Finală pe muchie de cuțit la Mondialul de baschet: ce echipă a triumfat în premieră, spre surprinderea tuturor

Naţionala Germaniei a câştigat duminică, în premieră, medalia de aur la FIBA World Cup, după finala cu Serbia. Bronzul mondial a revenit Canadei, după finala mică cu SUA.

Germania s-a impus în finală cu scorul de 83-77 (47-47).

Dennis Schroeder, jucător descoperit de antrenorul român Liviu Călin, a fost principalul marcator al Germaniei, dar şi al finalei, cu 28 puncte.

A fost prima finală între echipe europene după cea din 2006, când Spania a câştigat primul său titlu mondial în faţa Greciei.

Niciuna dintre finalistele ediţiei din 2023 nu a câştigat vreodată titlul mondial. Serbia însă, ca parte din fosta Republică Iugoslavia, a bifat două medalii de aur, în 1998 şi 2002. Tot în 2002, Germania a câştigat singura sa medalie mondială, bronz.

Tot duminică, medalia de bronz a revenit Canadei, care a dispus de SUA, în prelungiri, cu scorul de 127-118 (58-56, 111-111).

Canada a bifat a 19-a apariţie la un turneu final FIBA World Cup şi câştigă prima medalie mondială din istoria sa, care mai marchează un argint olimpic în 1936. Anterior, Canada a avut cele mai bune clasări la ediţiile mondiale din 1978 şi 1982 (locul 6). În 2019, Canada s-a clasat pe locul 21 la FIBA World Cup.

În 2019, titlul mondial a fost câştigat de Spania, după finala cu Argentina (95-75). La ediţia din 2023, Spania ocupă locul 9, iar finalista Argentina nu s-a calificat.

