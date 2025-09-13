Meciuri senzaționale la Europeanul de baschet: ce echipe vor lupta pentru trofeu în marea finală

Turcia a învins Grecia fără drept de apel, cu 94-68 FOTO X FIBA EURO Basket

Echipele Germaniei și Turciei vor disputa finala Campionatului European de baschet masculin - Eurobasket 2025, găzduit de Cipru, Finlanda, Polonia și Letonia, după ce s-au impus, vineri, în semifinalele de la Riga.

Germania, campioana mondială en titre, a dispus în penultimul act de Finlanda, cu 98-86.

Mannschaft, condusă de Franz Wagner (22 puncte, 5 recuperări) și Dennis Schröder (26 puncte, 5 recuperări, 12 pase decisive), nu mai jucase o finală europeană de 20 de ani, după ce fusese învinsă de Grecia în ultimul act în 2005.

Germania a dominat prima jumătate a meciului, având 61-47 la pauză, însă nordicii au făcut un sfert trei bun (26-20), care i-a făcut să viseze pentru o bucată de timp.

Starul finlandez Lauri Markkanen (Utah Jazz) a fost mai discret ca în alte meciuri (16 puncte și 8 recuperări). O evoluție remarcată a avut și Olivier Nkamhoua (21 p, 9 reb, 3 pase decisive).

În cealaltă semifinală, Turcia a învins Grecia fără drept de apel, cu 94-68, starul elenilor, Giannis Antetokounmpo, având o prestație modestă (12 p, 12 rec, 5 pd), departe de media sa de 29,8 puncte pe meci la acest turneu.

Cei mai buni de la învingători au fost Ercan Osmani (28 p, 6 rec), Alperen Şengün (15 p, 12 rec, 6 pd) și Cedi Osman (17 p, 3 rec, 3 pd).

Germania va încerca să câștige duminică (21:00) primul său titlu continental după 1993, iar Turcia îl vizează pe primul, pe care l-a ratat în 2001, când a pierdut finala.

Grecia și Finlanda vor lupta pentru consolare, în finala mică (17:00).

Ads