Surprize uriașe la Campionatul European de baschet: marile favorite, eliminate

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 10:39
Grecul Giannis a învins ISraelul FOTO X FIBA EuroBasket

După Spania, deținătoarea titlului european, alte două multiple campioane au fost eliminate din cursa pentru medalii la EuroBasket 2025 – Serbia și Franța.

Duminică seară s-au încheiat meciurile din optimi, iar rezultatele au stabilit programul sferturilor de finală, de marți și miercuri.

Rezultatele partidelor din optimi, derulate sâmbătă și duminică, sunt: Turcia – Suedia 85-79, Germania – Portugalia 85-58, Lituania – Letonia 88-79, Serbia – Finlanda 86-92, Polonia – Bosnia și Herțegovina, Franța – Georgia 70-80, Italia – Slovenia 77-84 și Grecia – Israel 84-79.

Din faza grupelor nu a trecut mai departe campioana europeană en-titre, Spania, în timp ce vicecampioana olimpică Franța și Serbia au fost eliminate în optimi.

Sferturile de finală vor avea loc marți, între Lituania – Grecia și Turcia – Polonia, respectiv miercuri, între Germania – Slovenia și Finlanda – Georgia. Înaintea acestor confruntări, starul din NBA Luka Dončić (Slovenia) conduce clasamentul marcatorilor, cu o medie de 32,4 puncte/meci în 33,9 minute jucate pe meci.

În 12 septembrie vor avea loc semifinalele, iar două zile mai târziu partidele pentru medaliile EuroBasket 2025, competiție aflată la cea de-a 42-a ediție.

La ultima ediție, titlul european a revenit Spaniei, care a trecut în finală de Franța (88-76), în timp ce medalia de bronz a revenit Germaniei, în urma finalei mici cu Polonia.

Naționala României a trecut de primele două tururi din precalificările EuroBasket 2025, însă a fost eliminată în turul III, în care a încheiat pe locul 2 grupa I, în condițiile în care doar prima clasată (Slovacia) se califica în preliminarii.

