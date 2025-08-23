Primii pași ai lui Kobe Bryant în NBA, subiectul unui film Warner Bros. Draftul din 1996 îi putea schimba total cariera

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 23 August 2025, ora 17:00
70 citiri
Primii pași ai lui Kobe Bryant în NBA, subiectul unui film Warner Bros. Draftul din 1996 îi putea schimba total cariera
Kobe Bryant. Foto: X / @Justinsua

Un film despre venirea lui Kobe Bryant în NBA ar putea apărea în curând pe ecrane. Potrivit publicației specializate Deadline, studiourile Warner Bros au ales scenariul lui Alex Sohn și Gavin Johannsen pentru a povesti culisele sosirii legendei Lakers în NBA.

Selectat cu a 13-a alegere de Charlotte și trimis imediat la Los Angeles, Bryant ar fi putut ajunge la Nets cu a 8-a alegere, de unde și numele scenariului: With the 8th pick.

Potrivit Deadline, filmul va porni de la perspectiva lui John Nash, pe atunci manager general al echipei New Jersey Nets, și a lui John Calipari, pe atunci antrenor al francizei. Acesta din urmă voia să-l recruteze pe Bryant, dar tabăra viitorului jucător al Lakers a exercitat presiuni asupra echipei Nets pentru ca aceasta să nu-l selecteze pe fundaș.

Agentul jucătorului ar fi amenințat chiar că îl va trimite în Italia dacă New Jersey nu ceda.

Tim și Trevor White, producătorii filmului King Richard, despre tatăl și antrenorul lui Venus și Serena Williams, sunt și ei implicați în proiect.

De cinci ori campion NBA (2000, 2001, 2002, 2009 și 2010), Kobe Bryant s-a retras din activitate în 2016, înainte de a intra în Hall of Fame și de a-și vedea tricoul retras purtat la Lakers.

Campion olimpic în 2008 și 2012, el a murit într-un accident de elicopter în ianuarie 2020. El ar fi împlinit astăzi 47 de ani.

Căpitanul campioanei și-a lansat propria carte: ”O casă departe de casă”
Căpitanul campioanei și-a lansat propria carte: ”O casă departe de casă”
Fanii campioanei U BT Cluj au participat, vineri seară, la lansarea volumului ”A Home Away From Home - O casă departe de casă”, al jucătorului Patrick Richard, care este şi component al...
Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe
Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe
Naţionala României a încheiat pe locul 1 grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027, după ce Ungaria a fost învinsă, miercuri seară, de reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 82-75...
#baschet, #Kobe Bryant, #NBA , #baschet
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Englezii au ramas "masca", dupa ce au aflat de echipa din Romania cu -94 puncte! Ce au scris
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A aparut intr-o rochie complet transparenta la ziua de nastere a unui copil de doi ani si internetul a "explodat": "Nu se poate"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primii pași ai lui Kobe Bryant în NBA, subiectul unui film Warner Bros. Draftul din 1996 îi putea schimba total cariera
  2. Cătălin Chirilă a pierdut dramatic o medalie la Mondiale. Cât de aproape a fost de podium
  3. Șoc în Premier League: echipa lui Radu Drăgușin a dat lovitura pe terenul lui Manchester City
  4. FCSB - Aberdeen, meci cu o miză financiară mare. Campioana luptă pentru două milioane de euro
  5. Baza sportivă Cristina Neagu a fost inaugurată în București: „Sunt onorată că această bază îmi poartă numele”
  6. Novak Djokovic, supărat pe formatul turneelor mari: „S-ar putea să ratez ziua de naștere a fiicei mele”
  7. Căpitanul campioanei și-a lansat propria carte: ”O casă departe de casă”
  8. CFR Cluj, după despărțirea oficială de antrenorul Dan Petrescu: "Îți dorim multă sănătate"
  9. Dinamo, eșec la scor în Moldova, Steaua a întors scorul în inferioritate. Rezultate din Liga a doua
  10. Campionul european la înot a intrat în cursa pentru medalii: românul s-a calificat în finala Mondialelor