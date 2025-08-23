Primii pași ai lui Kobe Bryant în NBA, subiectul unui film Warner Bros. Draftul din 1996 îi putea schimba total cariera

Un film despre venirea lui Kobe Bryant în NBA ar putea apărea în curând pe ecrane. Potrivit publicației specializate Deadline, studiourile Warner Bros au ales scenariul lui Alex Sohn și Gavin Johannsen pentru a povesti culisele sosirii legendei Lakers în NBA.

Selectat cu a 13-a alegere de Charlotte și trimis imediat la Los Angeles, Bryant ar fi putut ajunge la Nets cu a 8-a alegere, de unde și numele scenariului: With the 8th pick.

Potrivit Deadline, filmul va porni de la perspectiva lui John Nash, pe atunci manager general al echipei New Jersey Nets, și a lui John Calipari, pe atunci antrenor al francizei. Acesta din urmă voia să-l recruteze pe Bryant, dar tabăra viitorului jucător al Lakers a exercitat presiuni asupra echipei Nets pentru ca aceasta să nu-l selecteze pe fundaș.

Agentul jucătorului ar fi amenințat chiar că îl va trimite în Italia dacă New Jersey nu ceda.

Tim și Trevor White, producătorii filmului King Richard, despre tatăl și antrenorul lui Venus și Serena Williams, sunt și ei implicați în proiect.

De cinci ori campion NBA (2000, 2001, 2002, 2009 și 2010), Kobe Bryant s-a retras din activitate în 2016, înainte de a intra în Hall of Fame și de a-și vedea tricoul retras purtat la Lakers.

Campion olimpic în 2008 și 2012, el a murit într-un accident de elicopter în ianuarie 2020. El ar fi împlinit astăzi 47 de ani.

Ads