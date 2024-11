LeBron James a surprins pe toată lumea cu decizia lui. Se retrage

Baschetbalistul LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, a anunţat, miercuri, că va renunţa la reţelele de socializare temporar, după ce a republicat o postare care viza prezentarea „negativă” a baschetului de către presa americană.

James, care are 212 milioane de urmăritori pe Instagram şi X, a republicat o postare a lui Rich Kleiman, agentul de termen lung al starului NBA Kevin Durant.

„Cu atât de multă ură şi negativitate în lumea de astăzi, nu înţeleg de ce multe dintre mass-media sportive naţionale încă mai cred că cel mai bun mod de a acoperi sportul este (de a face acest lucru) prin unghiuri negative”, a scris Kleiman pe X, adăugând: «Eu personal consider că totul este o pierdere de timp».

„AMEN!!!” a fost de acord «King James», împărtăşind cuvintele lui Kleiman. „Şi acestea fiind spuse, vă salut pe toţi! Părăsesc social media pentru moment. Aveţi grijă de voi toţi”, a adăugat el într-un al doilea mesaj.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑