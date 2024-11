NBA: Jucătorii echipei Detroit Pistons s-au deplasat cu metroul la meciul cu Brooklyn Nets VIDEO

Jucătorii echipei de baschet Detroit Pistons au fost nevoiţi să facă o călătorie mai puţin neobişnuită până la Barclays Center pentru a înfrunta Brooklyn Nets, în NBA.

Detroit Pistons s-a deplasat la Brooklyn, New York, pentru a se confrunta cu Nets. Totuşi, un obstacol le-a stat în cale pentru a ajunge la arenă: maratonul din New York. Cu această ocazie, campionii NBA din 2003 au fost nevoiţi să folosească sistemul de transport public din New York pentru a ajunge la destinaţie.

Călătoria cu metrolul le-a fost cu noroc, pentru că jucătorii din Michigan au câştigat pentru a doua oară în sezonul regulat împotriva celor de la Nets (92-106).

NYC Marathon took us on a detour… pic.twitter.com/gjqNZv0j8p — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 3, 2024

