Căpitanul campioanei și-a lansat propria carte: ”O casă departe de casă”

Patrick Richard II. Foto: Facebook / Patrick Richard II

Fanii campioanei U BT Cluj au participat, vineri seară, la lansarea volumului ”A Home Away From Home - O casă departe de casă”, al jucătorului Patrick Richard, care este şi component al naţionalei României. Cartea a fost lansată iniţial în SUA şi este disponibilă pe Amazon.

Într-un spaţiu de evenimente al BT Arena, căpitanul Patrick Richard şi-a prezentat volumul autobiografic, emoţionat şi înconjurat de numeroşi fani, cărora le-a răspuns întrebărilor şi le-a acordat autografe la final.

Povestea unui băiat din Louisiana, care visa să devină jucător profesionist de baschet, a fost evocată până în prezent, când Patrick Richard joacă la nivel înalt cu U BT Cluj şi consideră clubul a doua sa casă.

Cariera şi trăirile sale sunt descrise cu sinceritate şi includ experienţele din copilărie şi până la contractele profesioniste cu cluburi din Australia, Noua Zeelandă, Ţările de Jos, Germania, Franţa, Israel, Italia sau Spania.

”Este povestea vieţii mele, despre baschet, dar şi despre sentimente, e despre viaţă în general, experienţa mea, familie, călătoria mea în jurul lumii. E şi despre casa pe care am găsit-o aici în urmă cu 7 ani”, a spus Patrick Richard la lansare, care a dedicat volumul memoriei tatălui său.

Poreclit cu mult umor ”Petrică”, în special datorită relaţiei unice cu fanii şi a deschiderii spre tradiţiile româneşti, americanul în vârstă de 35 de ani joacă la U BT Cluj din 2019. Mini-seria de clipuri video ”Petrică în Ardeal”, realizată împreună cu kinetoterapeutul echipei, Adrian Resteman, a produs deliciul tuturor în primul sezon după sosirea la Cluj-Napoca.

La Cluj-Napoca se află împreună cu familia, soţia Desiree Celeste şi cei trei copii – Ava, Amia şi Ace.

A participat la toate succesele echipei în această perioadă şi este considerat, în continuare, jucătorul care a contribuit într-o mare măsură la parcursul campioanei, în special în competiţiile continentale BKT EuroCup, iar din acest sezon Liga Adriatică.

