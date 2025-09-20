Supercupa României: echipa care a câștigat pentru a cincea oară trofeul

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 23:27
154 citiri
Jucătorii de la U-BT Cluj-Napoca. Foto: Facebook / U-BT Cluj-Napoca

Campioana U BT Cluj a câştigat sâmbătă, la Braşov, al cincilea trofeu SuperCupa României din palmares, după meciul cu deţinătoarea Cupei, CSO Voluntari, scor 80-75 (49-39).

Principalele marcatoare ale meciului au fost Russell 21 puncte, Molinar 18, Richard 17, Woodbury 11, pentru U BT Cluj, respectiv Skinner 15, Anim 14, Caffey 8, pentru CSO Voluntari.

U BT Cluj s-a impus destul de greu, deşi a condus şi cu 17 puncte, iar MVP-ul SuperCupei a fost desemnat Patrick Richard, căpitanul lui U BT Cluj. El a fost premiat cu un ceas marca Tissot, primul acordat în competiţiile de seniori din România de către compania elveţiană, cu care FR Baschet a anunţat, sâmbătă, că a semnat un parteneriat.

A fost primul meci oficial al sezonului 2025-2026 pentru ambele echipe.

U BT Cluj a mai cucerit SuperCupa în 2016, 2018, 2021 şi 2022, iar trofeul din 2025 este al 18-lea în total din palmaresul echipei antrenate de Mihai Silvăşan.

La rândul său, CSO Voluntari a jucat în 2025 pentru SuperCupă din postura de deţinătoare a Cupei României. A mai jucat pentru trofeu în 2022 şi 2023.

La Braşov s-a disputat SuperCupa României şi la baschet 3x3, câştigătoarele fiind Agronomia Bucureşti, la feminin, respectiv Ştiinţa Bucureşti, la masculin.

#baschet, #Supercupa Romaniei, #U BT Cluj
