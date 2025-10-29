Echipa din România care face senzație în Cupele Europene. Victorii după victorii

Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia germană Towers Hamburg, scor 95-76 (52-30), în etapa a V-a din grupa A a BKT EuroCup. Este a treia victorie din grupă pentru echipa lui Mihai Silvăşan, care a condus confortabil pe toată durata confruntării.

Principalii marcatori ai partidei au fost Perrin 17 puncte, Thorpe 16, pentru gazde, respectiv Russell 26, Miletic 15, Guzman 11, pentru U BT Cluj.

În etapa a V-a mai sunt programate partidele dintre Hapoel Ierusalim – Aris Salonic, Slask Wroclaw – Umana Reyer Veneţia, Cedevita – Neptunas, BAXI Manresa – Bahceşehir.

În primele etape, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 90-98 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 cu Slask Wroclaw şi 103-102 cu Umana Reyer Veneţia.

Campioana României va disputa următoarea partidă din grupă în 5 noiembrie, pe teren propriu, cu Cedevita Ljubljana.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

