Victorie uriașă pentru U BT Cluj. Au învins AEK Atena și au câștigat un turneu important

Campioana U BT Cluj a învins, luni, formaţia AEK Atena, scor 95-93 (47-42), în al doilea amical din intersezon. Cu două victorii la turneul amical “Nurvil Autumn Cup”, U BT Cluj a câştigat turneul amical, care se încheie marţi cu partida CS Vâlcea – AEK Atena.

În sezonul trecut, AEK Atena a obţinut medalia de bronz în Liga Campionilor, precum şi în campionatul elen.

În prima confruntare din cadrul turneului, campioana României a dispus de gazda CS Vâlcea, scor 99-90. Ultimul meci de la “Nurvil Autumn Cup” se va juca marţi, între CS Vâlcea – AEK Atena, pentru locurile 2-3.

În următoarele partide de verificare, U BT Cluj va întâlni formaţiile Igokea Aleksandrovac şi BC Nizhny Novgorod (13 şi 15 septembrie), KK Mega Basket (22 septembrie) şi Spartak Subotica (24 septembrie).

În stagiunea 2025-2026, U BT Cluj va evolua, în premieră, în Liga Adriatică, iar în grupa sa vor mai fi echipele Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar, KK Krka şi KK Split. Prima adversară va fi formaţia slovenă KK Krka, în 11 octombrie.

În BKT EuroCup, a doua competiţie valorică europeană, U BT Cluj va juca în grupă cu formaţiile Hapoel Ierusalim, Baxi Manresa, Bahçeşehir College Istanbul, Umana Reyer Veneţia, Aris Salonic, Neptūnas Klaipeda, Cedevita Olimpija Ljubljana, Veolia Towers Hamburg şi Śląsk Wrocław. Primul meci va fi pe teren propriu, în 1 octombrie, cu Bahçeşehir College Istanbul.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

Primul meci oficial intern din acest sezon va avea loc însă în 20 septembrie, Supercupa României, cu CSO Voluntari, deţinătoarea Cupei.

