U-BT Cluj mai face un transfer. Au adus un american

Campioana U Banca Transilvania Cluj a anunţat, luni, transferul jucătorului american Kevin Hervey, câştigător al EuroCup în 2022 şi care a jucat 10 partide în NBA.

Hervey are 28 de ani, 2.06 metri înălţime şi joacă pe postul 4. Originar din Dallas, a jucat la Colegiul UT Arlington, fiind numit Sun Belt Conference Player of the Year. În 2018 a fost draftat în NBA de Oklahoma City Thunder, pentru care a jucat 10 partide.

În Europa a făcut parte din loturile echipelor Lokomotiv Kuban, cu care a jucat şi în EuroCup, pentru ca în 2022 să câştige trofeul cu Virtus Bologna.

În stagiunea precedentă, Hervey a jucat la Pallacanestro Reggiana (Italia), respectiv Hapoel Holon (Israel). Alături de israelieni, baschetbalistul de peste ocean a prins trei partide în Liga Campionilor, cu medii de 13 puncte, 7.3 recuperări şi 2.3 pase decisive.

În campionatul israelian, americanul a adunat 16 partide, cu medii de 12.9 puncte, 4.9 recuperări şi 1.4 assist-uri, respectiv 1.4 intercepţii.

Cu U BT Cluj, Hervey va reveni în BKT EuroCup, primul meci fiind programat în 25 septembrie, în BT Arena, cu Cedevita Ljubljana. Meciurile din tur se joacă între 24 septembrie – 29 noiembrie, după care returul va avea loc în perioada 3 decembrie – 5 februarie.

