Dramă pentru fosta campioană a României. Eliminare din competiția europeană

Jucătoarele de la U BT Cluj-Napoca. Foto: Facebook / Universitatea Cluj Baschet Feminin

Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă și joi, pe teren propriu, de formația sârba UZKK Student Niș, scor 81-73 (24-36), în manșa retur din preliminariile FIBA EuroCup, astfel că ratează calificarea în grupe.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Taylor 21 puncte, Chiș 14, pentru Universitatea Cluj, respectiv Nedeljkov 22, Briggs 15, pentru Student Niș.

În tur, echipa sârba s-a impus la scor, 93-78, astfel că avansează în grupa B a competiției.

În faza grupelor a fost repartizată direct Rapid București, care va juca în grupa I, cu Movistar Estudiantes, Piestanske Cajky, UFAB49.

La startul sezonului 2025-2026 se află 49 de echipe, din care 42 au asigurat locul în sezonul regulat, inclusiv cinci care vor pierde în preliminariile Euroligii. Între aceste 42 de echipe se află și Rapid București.

