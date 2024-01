Meci uriaș făcut de U BT Cluj: a recuperat 19 puncte și a învins în prelungiri pe Gran Canaria, deţinătoarea BKT EuroCup

Campioana U Banca Transilvania Cluj a învins miercuri, în deplasare şi fără doi titulari, deţinătoarea trofeului EuroCup, Gran Canaria, în prelungiri, scor 113-111 (54-57, 98-98), în penultima etapă din grupa B. Echipa antrenată de Mihai Silvăşan urcă pe locul 2, calificant direct în sferturile de finală.

Principalii marcatori ai meciului au fost Brussino 24 puncte, Albicy 20, pentru Gran Canaria, respectiv Eddie 24 puncte, Richard 23, Căţe 23 puncte, Jones 21, pentru U BT Cluj.

Pentru U BT Cluj nu au jucat titularii Karel Kuzman şi DJ Seeley, ambii accidentaţi, însă campioana României a primit aplauze pentru jocul curajos, fiind încurajată şi de câteva zeci de fani plecaţi din ţară. Condusă şi la 19 puncte, echipa lui Mihai Silvăşan a revenit spectaculos în sfertul 3 şi a dominat până la final, bucurându-se de o victorie extrem de preţioasă în disputa cu deţinătoarea trofeului.

În etapa a XVII-a s-au mai jucat meciurile dintre Lietkabelis – Slak Wroclaw 91-75, Turk Telekom – JL Bourg 64-68, ratiopharm Ulm – Aris Salonic 66-86, Energia Trento – Buducnost 78-97.

JL Bourg este deja calificată în sferturi din postura de lider, cu 14 victorii şi 3 înfrângeri. În clasament, urmează U BT Cluj, cu un bilanţ de 13/4 şi Gran Canaria, cu 12/5.

U BT Cluj va juca ultimul meci din grupa B, în deplasare, cu Lietkabelis, în 7 februarie.

În meciurile anterioare din grupa B, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 80-71 şi 84-95 cu Turk Telekom, 70-67 şi 80-76 cu Slask Wroclaw, 88-92 şi 89-98 cu JL Bourg, 89-74 şi 79-77 cu Buducnost Podgorica, 61-59 şi 90-74 cu Aris Salonic, 86-75 şi 85-81 cu ratiopharm Ulm, 98-60 şi 88-83 cu Energia Trento, 70-92 cu Gran Canaria, 120-111 cu Lietkabelis Panevezys.

În grupa A au fost repartizate echipele Hapoel Tel-Aviv, Joventut Badalona, Cedevita Olimpija Ljubljana, Paris Basketball, Umana Reyer Venezia, Wolves Vilnius, Beşiktaş Istanbul, Veolia Hamburg, Prometey Slobozhanske, London Lions.

Se joacă în sistemul fiecare cu fiecare în dublă manşă, iar primele şase clasate în ambele grupe avansează în play-off. Mai precis, primele două clasate în fiecare grupă se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca încrucişat în optimi, eliminatoriu, pe terenul echipelor mai bine clasate în sezonul regulat.

Meciurile din sferturile de finală se vor desfăşura în acelaşi sistem, iar semifinalele şi finala se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, cu avantajul terenului propriu pentru echipa mai bine clasată în sezonul regulat.

În stagiunea trecută, U BT Cluj a fost debutantă în EuroCup şi a încheiat grupa A pe locul 9, ratând optimile. Cu un an înainte, campioana României a jucat sferturi de finală în Basketball Champions League, performanţă care i-a adus acceptarea în EuroCup, a doua competiţie continentală, după Euroligă.

Doar două echipe româneşti au mai participat în EuroCup, CSU Asesoft Ploieşti (în sezoanele 2007-2008, 2013-2015), respectiv Steaua Bucureşti (2015-2016), însă U BT Cluj este prima din România care se califică în faza play-off.

În 2023, trofeul EuroCup a fost câştigat de Gran Canaria.

